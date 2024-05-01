محافظ جنوب سيناء يكرم رئيس مدينة طابا لتميزه في العمل

كرم اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، علي هامش انعقاد جلسة المجلس التنفيذي رقم " 3" بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، ورؤساء المدن ومديري المديريات كلا من :-

محمد محمود حسن رئيس مدينة طابا، اللواء بدر حسني ندا مديرعام مديرية الإسكان بالمحافظة، والمهندسة شاهيناز طلعت السيد وكيل مديرية الإسكان، والمهندس محمد صابر جاد مهندس مدني بمديرية الإسكان، والمهندس محمد جميع صباح مهندس كهرباء بمديرية الإسكان.

وذلك لتفانيهم في عملهم في المشروعات الخاصة بمدينة طابا مما أدى لظهور المدينة بالمظهر الحضاري المشرف.

وفي سياق أخر - ترأس اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، جلسة المجلس التنفيذي رقم " 3" التي عقدت بقاعة اجتماعات الديوان العام بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، والقيادات التنفيذية، ورؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية.

في بداية الجلسة صدق محافظ جنوب سيناء، علي محضر الجلسة السابقة، وشدد المحافظ علي المتابعة التامة لكافة القرارات والمشروعات الجارية وتذليل اية عقبات قد تعيق التنفيذ.

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي سيتم افتتاحها بمدن المحافظة خلال الاحتفال بذكرى 30 يونيو، وتم خلال الجلسة عرض مقترح المتخللات الواقعة بتقسيم المزاد بهضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ عن طريق المزاد العلني وعرض الشروط والضوابط.

وتم خلال الجلسة الموافقة علي تعديل تخصيص الأرض والمبنى المستغل كمدرسة ثانوية تجارية بمدينة أبورديس ليكون لصالح مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء بدلا من الوحدة المحلية لمدينة أبورديس.

إنشاء 60 بيت بدوي .. إنشاء وحدة شئون اجتماعية .. إنشاء ملعب متعدد وغرف خلع ملابس..

وأيضا عرض موضوعات خاصة بقرية رأس النقب بمدينة طابا منها رفع كفاءة خزان المياه، إنشاء 60 بيت بدوي، وإنشاء وحدة شئون اجتماعية، ورفع كفاءة العيادة الصحية، وإنشاء ملعب متعدد وغرف خلع ملابس علي غرار مدينة راس سدر، ورفع كفاءة دار المناسبات، ورفع كفاءة المسجد وفرشه بالسجاد.

كما تم عرض الأراضي المخصصة للجهات الحكومية لإنشاء مباني لصالح تحسين الخدمة للمواطنين بالمحافظة.