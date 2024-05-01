رئيس مركز كفر شكر يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين

قام المحاسب محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بجولة تفقدية للوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى شملت الجولة الوحدة الصحية بالمنشأة الكبرى لمتابعه تواجد العاملين والاطقم الطبية من أطباء وتمريض وكذلك متابعه مدي توافر الأدوية و المستلزمات الطبية.

كما تم تفقد مكتب بريد المنشأة الكبري ومتابعة سير العمل ومدى استقبال المواطنين وتقديم الخدمات لهم فى سهولة ويسر و إنهاء المعاملات طبقا للقانون فى إطار التيسير على مواطنى القرية حيث كانوا يذهبون إلى مكتب بريد قرية اخر فتم تدبير مكان مؤقت وتجهيزه بالجهود الذاتية للمواطنين حفاظا على راحتهم.

وفي سياق أخر وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة الاهتمام بإزالة كافة الاشغالات وبتعليمات من اللواء احمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ بتكثيف الحملات للقضاء على ظاهرة الاشغالات، قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بحملة اشغالات برئاسة خليل عبدالعظيم وايهاب مهدى نائبى رئيس المدينة والأجهزة المعاونة، ونور سالم وسيد عوض وبمشاركة وحدة شرطة المرافق بطوخ بحضور النقيب وجدى وأفراد الشرطة.

وياتى ذلك ضمن الجهود المبذولة فى ضبط الشوارع والتى تشمل كافة القطاعات من اشغالات وأمام المحلات التجارية والباعة الجائلين شملت شوارع مدينة طوخ والطرق العامة والرئيسية بدائرة مركز طوخ.