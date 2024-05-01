مدب المقاولون العرب:" سنبحث عن حقنا المشروع في أزمة مباراة سموحة"
أكد حسن الشامي مدرب فريق المقاولون ان مجس الإدارة سيبحث عن حقه المشروع فيما يخص بإلغاء ضربة الجزاء المحتسبة لنا في مباراة سموحة الماضية ولو اخطأنا سنعتذر .
مؤكدا ان الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة الكابتن معتمد جمال لن يعلق "شماعات" على أحد سواء كان هناك ظلم تحكيمي ضدنا أم لا ، وجميع اللاعبين لن يلتفتوا لهذا الأمر .
وأكد ان شكل فريق المقاولون بدأ يتحسن على المستوى التنظيمي على ارضية الملعب ولكننا أضاعنا عدة فرص ، الجهاز الفنى سيغلق صفحة مباراة سموحة وسيهتم بالتركيز على علاج الاخطاء التي ارتكبها لاعبينا من اجل تلافيها في المباريات المقبلة .
وتابع:" هناك ضغوطات عديدة على لاعبي المقاولون وسنبذل اقصى جهد رغم الظروف الصعبة من اجل حصد اكبر عدد من النقاط في المباريات ال١٥ المتبقية للفريق في بطولة الدوري الممتاز .