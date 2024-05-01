عبدالملك: لابد من مشاركة شوبير في نهائي إفريقيا

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلي هو الفريق الأكثر جاهزية فنيًا ومتفوق على الإسماعيلي، ومعنويات اللاعبين أصبحت عالية بعدما تخطى عقبة مازيمبي الكونغولي.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر بوكس تو بوكس على قناة etc: "الأهلي واجه صعوبات أمام مازيمبي حتى تسجيل الهدف الأول، اللقاء في الشوط الثاني كان مختلفا تمامًا والمنافس كان يطمح لتحقيق نتيجة جيدة، وسيناريو اللقاء خدم الفريق الأحمر، وخبرات اللاعبين ساهمت في الانتصار بثلاثية نظيفة، وأفضل هدف كان لـ وسام أبوعلي من عرضية معلول".

وأضاف: "الإسماعيلي يعاني من قلة الكواليتي بالنسبة للاعبيه، وهناك فارق مع الأهلي كبير، والتعادل نتيجة جيدة بالنسبة لهم، وهم يحاولون تقديم أفضل مستوى، وربنا يكون في عون إيهاب جلال المدير الفني للفريق.. وأعتقد أن اكرم توفيق وكوكا وإمام عاشور هم الأفضل لوسط ملعب الأهلي امام الإسماعيلي،

وواصل: "مصطفى شوبير لعب مباريات كثيرة مع الأهلي، وقدم مستوى جيد في بطولة افريقيا، ولو كنت مكان كولر سوف استمر في الدفع به اساسيا في حراسة المرمى، والأفضل أن يكمل مسيرته بعدما تم تحضيره بشكل جيد، ومستواه قريب من الشناوي حاليا، وسينضم لمنتخب مصر في المعسكر المقبل".

وتابع: "من الأفضل وجود عمر كمال في مركز الظهير الأيمن، مع وجود كوكا في الوسط، ومعلول في الظهير الأيسر، ولا اعتقد أن يلعب متولي اساسيا لكنه قد يحصل على بعض الوقت في المباراة، وسوف يشارك رامي ربيعة وعبدالمنعم في الخط الخلفي، و في الوسط أكرم توفيق وكوكا وامام عاشور، أما الهجوم بيرسي تاو وعبدالقادر ووسام ابوعلي".

وأشار إلى أن الأهلي هو الأقرب لتحقيق المكسب على الاسماعيلي.