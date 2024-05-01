من المنزل.. أفضل 5 علاجات طبيعية تهديء حكة الجلد والتهابات حساسية الصيف

عندما يصل الصيف، تصبح مشكلة الحكة أمرًا شائعًا للغاية، ومع ارتفاع درجات الحرارة يزداد الأمر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل جلدية مثل الحساسية أو الطفح الجلدي.

علاجات منزلية تخفف الحكة فى الصيف

ووفقًا لما ذكره موقع “تايمز أوف أنديا”، يتسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس في حروق تتسبب في الالتهابات والحكة، كما قد تحدث الطفح الحراري نتيجة لانسداد القنوات العرقية، مما يؤدي إلى احتجاز العرق ويسبب الاحمرار والنتوءات والحكة.

بالإضافة إلى ذلك، يزيد التعرض للدغات الحشرات خلال هذا الفصل من العام، مما يترتب عليه تهيج موضعي في الجلد وظهور الحكة.

للتخفيف من الحكة المؤلمة والاحمرار، تُقترح العديد من العلاجات المنزلية اللطيفة التي يمكن تطبيقها بسهولة، وفيما يلي نستعرض أبرزها:

أولاً، يمكن استخدام كمادات باردة عن طريق وضع قطعة قماش باردة ورطبة أو كيس ثلج على المناطق المصابة بالحكة، مما يساعد في تهدئة الالتهاب وتقليل الانزعاج.

ثانياً، يُعتبر جل الصبار الطازج خيارًا فعالًا؛ حيث يمكن وضعه مباشرة على الجلد المصاب بالحكة لتخفيف التهيج وتعزيز الشفاء، نظرًا لخصائصه التبريدية والمضادة للالتهابات التي تعمل على تهدئة حروق الشمس ولدغات الحشرات.

ثالثًا، يُمكن استخدام معجون صودا الخبز، حيث يمكن خلط صودا الخبز مع الماء لتكوين معجون يُوضع على المناطق المصابة بالحكة، وذلك لخصائصه المضادة للالتهابات التي تساعد على تقليل الحكة والالتهابات.

رابعًا، يمكن استخدام خل التفاح بتخفيفه بالماء ثم وضعه على الجلد المصاب بالحكة باستخدام كرة قطنية أو قطعة قماش ناعمة، حيث يمتلك خل التفاح خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات التي تساعد على تخفيف الحكة.

وأخيرًا، يمكن استخدام زيت النعناع، حيث يمكن تخفيفه مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند ثم وضعه على المناطق المصابة بالحكة لتخفيفها، نظرًا لإحساسه المنعش الذي يعمل على تخدير الجلد وتقليل الحكة.

باستخدام هذه العلاجات المنزلية البسيطة، يمكن تهدئة البشرة وتخفيف الحكة المؤلمة التي قد تواجه الكثيرين خلال فصل الصيف.

جدير بالذكر أن مشكلة الحكة تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يزداد الأمر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل جلدية مثل الحساسية أو الطفح الجلدي