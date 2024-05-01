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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد عبد الحليم: الكونفدرالية شرط استمرار جوميز مع الزمالك

جوزيه جوميز المدير
جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك

أكد أحمد عبدالحليم نجم فريق الزمالك السابق أن فوز الفريق الأبيض على النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز أعطي ثقة كبيرة للاعبي نادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

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وقال أحمد عبدالحليم نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن بطولة الكونفدرالية الإفريقية الهدف الرئيسي للزمالك في الفترة الحالية والفوز ببطولة الكونفدرالية شرط استمرار جوميز مع الزمالك".
وأضاف عبد الحليم: "عبد الله السعيد وناصر ماهر لا غنى عنهما في الزمالك والفوز على الأهلي أعطى الثقة للاعبي الزمالك".

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