أزهر الإسكندرية يستقبل وكيل وزارة المالية لمناقشة سبل التعاون

استقبل الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الدكتور خالد كمال الدين الشربيني، وكيل وزارة المالية بالإسكندرية، والوفد المرافق له، الذي ضمّ كلًا من أشرف السيد، مدير عام التفتيش المالي بالمديرية المالية، وحسن البرماوي، مدير مكتب وكيل الوزارة، وأمل حافظ مدير حسابات وممثل وزارة المالية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

وكان في استقبال الوفد الدكتور أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، الذي اصطحبهم في جولة لزيارة المعرض الدائم للتربية الفنية بمعهد بنين سموحة النموذجي الإعدادي الثانوي، وكان في صحبتهم منال الصاوي موجّه عام التربية الفنية، وثناء أبو المجد مدير إدارة المكتبات، وابتسام درويش مديرة إدارة الجودة، والشيخ السيد عمار شيخ معهد سموحة بنين.

وخلال اللقاء، تم مناقشة آليات العمل للفترة القادمة، وسبل تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف، ممثلاً في منطقة الإسكندرية الأزهرية، ووزارة المالية، ممثلة في المديرية المالية بالإسكندرية، وقدم الشيخ عبد العزيز أبو خزيمة الشكر لممثل وزارة المالية السابق فيصل عبد الكريم، تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله، ورحّب أمل حافظ، ممثل وزارة المالية الجديد، متمنيًا لها التوفيق والسداد في مهامها.

الجدير بالدكر كانت منطقة الإسكندرية الأزهرية برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اعتماد جميع المعاهد الأزهرية التي تم مراجعتها الفصل الدراسي الأول من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري، وذلك في ظل ما يشهده التعليم الأزهري والأزهر الشريف من طفرة كبيرة وتطوير وتحديث تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأعرب رئيس منطقة الإسكندرية عن خالص الشكر والتقدير الى الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجميع قيادات الأزهر، على ما يقدمونه من دعم للمناطق والمعاهد الأزهرية وما يشهده الأزهر من طفرة في التطوير والتحديث المستمر، كما وجَّه فضيلته الشكر لإدارة الجودة بالمنطقة وجميع العاملين بها برئاسة الأستاذة ابتسام درويش، على الجهود المتواصلة والمكثفة والتى ترجمت فى هذا النجاح الكبير، كما تقدم الدكتور عيد العزيز، بخالص التهاني القلبية للمعاهد المعتمدة.