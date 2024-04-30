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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رفع 45 حالة إشغال خلال حملة ليلية مكبرة بحي غرب شبين الكوم

الدكتور زاهر حمدان
الدكتور زاهر حمدان

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات اليومية بكافة مراكز ومدن المحافظة لرفع الاشغالات والتعامل الفوري مع كل ما يعوق حركة الشارع حفاظا علي المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية .
وفي هذا الإطار قامت حملة مكبرة مساء اليوم برئاسة اللواء وليد البيلي سكرتير مساعد المحافظة و هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم وشرطة المرافق بعدد من شوارع حي غرب.

 أسفرت الحملة عن رفع ٤٥ اشغال طريق ما بين ترابيزات واستندات وجريلات وعربيات كارو وكراسي لتحقيق الانضباط العام .


هذا ويواصل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء جهودهم الميدانية فى تكثيف المرور الميدانى على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة، فضلاً عن المتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

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