موعد تشغيل ١٢ أسرة عناية مركزة بمستشفي نجع حمادي العام

إستقبلت اليوم مستشفي نجع حمادي العام فريق مكبر من الطب العلاجي بمديرية الصحة بقيادة الدكتور عبدالله حمدي القائم بأعمال مدير الطب العلاجي ومدير إدارة المستشفيات، وذلك للعمل علي وضع خطة التشغيل النهائية للبدء في تشغيل قسم العناية المركزة بمستشفي نجع حمادي العام.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن قسم العناية المركزة بالمستشفي سوف يعمل بقوة 12 سرير لتقديم خدمات العلاجية للمرضي بالعناية.

مشيراً إلي جاهزية المستشفي بالفريق الطبي المتخصص والكوادر الفنية المساعدة لتسهيل حصول الرعاية الصحية المتكاملة للمرضي بالقسم وخلال الزيارة الموسعة أجري فريق العلاجي جولة تفقدية داخل المستشفي رافقهم فيها الدكتور حيدر مدير المستشفي ونائبه الدكتور أحمد خضيري وذلك بالعيادات الخارجية وأقسام الباطنة ، الجراحة ، النساء ، تنظيم الأسرة ، الأطفال ،العلاج الطبيعي.

كما راجع الفريق خلال الزيارة الصيدلية المركزية وصيدلية نفقة الدولة للإطمئنان علي توافر أرصدة كافية من الأدوية.

وأكد الدكتور محمد بدران علي خطة التطوير والتحديث التي تتبناها مديرية الصحة بهدف الإرتقاء بالقطاع الصحي ودعم وصول الخدمات العلاجية للمواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.

كما شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مياة الشرب والصرف الصحي بقنا وجمعية ريدك للتنمية المستدامة، وذلك لتدريب العاملات بورشة الحياكة لدى الشركة حيث تقوم جمعية ريدك صرف مستحقاتهن الشهرية وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لتطوير ورش الحياكة لدى الشركة.

حيث قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والدكتور جمال محمد كمال الدين رئيس مجلس ادارة جمعية ريدك للتنمية المستدامة.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أنه بموجب بروتوكول التعاون سوف تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا بتجهيز الورشة بماكينات الحياكة والتطريز والسرفلة والعراوى وغيرها من التجهزات المطلوبة لعمل الورشة وعمل الصيانة للماكينات والمعدات ، فضلا عن ادارة الورشة ، كما تلتزم الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة لعاملات الإنتاج ، كما تقوم جمعية ريدك بتدريب عاملات إنتاج للعمل باليومية على ماكينات الحياكة والتطريز والسرفلة و العراوي وغيرها من الماكينات الموجودة بالورشة المملوكة للشركة وترشيح عاملات الإنتاج المدربات للعمل لدى الطرف الأول بورشة الحياكة المشار إليها ، و تقديم الاستشارات اللازمة لتطوير العمل بالورشة.

واكد محافظ قنا على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني بما يحقيق تأثير إيجابي علي المجتمع و ذلك من خلال تعزيز التنمية المستدامة و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وكذلك تعزيز الشراكة و بناء الثقة في تحقيق الاهداف المشتركة بين المؤسسات الحكومية و المجتمع المدني.