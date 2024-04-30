تدشين مشروع "تمكين مُستدام" لتعزيز دور ومشاركة الجمعيات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة والعمل المناخي

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم فعاليات تدشين مشروع تعزيز أدوار المنظمات غير الحكومية في التنمية المستدامة والعمل المناخي تحت عنوان "تمكين مُستدام" والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين مؤسستى مصر الخير ونهضة بني سويف ، بتمويل من الاتحاد الأوروبي

وذلك بقاعة نادي الإدارة المحلية وبحضور الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن ، الدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف ، جمال مبارك مدير برنامج بناء القدرات للجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير ، لمياء محمد مدير المشروع، وليد حسين المدير التنفيذي لنهضة بني سويف ،المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، نيرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، نهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة بالمحافظة، ومسئولي جهاز شئون البيئة، وفرع هيئة قصور الثقافة، وجهاز تنمية المشروعات، ومركز النيل الإعلام، وعدد من مديري الجمعيات الأهلية القاعدية وباقى أعضاء اللجنة الاستشارية من الجهات المعنية

في كلمته،أكد المحافظ حرص المحافظة على دعم تنفيذ مثل تلك المشروعات وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف منها ، خاصة وأن المشروع يركز على تعزيز دور ومشاركة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في قضايا وملفات حيوية وهامة مثل التنمية المستدامة والعمل المناخي، مشيراً إلى تكليفاته السابقة بتشكيل مجلس استشاري للتنمية الشاملة المستدامة، يكون معنياً بمتابعة وتقييم الجهود المبذولة في هذا الملف،مؤكداً أهمية تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية والمتغيرات المناخية التي تواجهها المنطقة، والتي تأثر بها الجانب الشرقي من المحافظة مع حدود محافظة البحر الأحمر، خلال الفترة الماضية

كما أعرب المحافظ عن ترحيبه بتنفيذ مثل تلك المشروعات على أرض بني سويف، لاسيما وأنها تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال اختيار جمعيات أهلية قاعدية توافرت فيها معايير الاختيار على مستوى مراكز المحافظة، ضمن الخطوات العملية الجديدة في مجال تعزيز تفعيل وثيقة تنظيم وتوحيد جهود العمل الأهلي، والتي تبنتها المحافظة منذ عام 2020، لتنمية القدرات الإنتاجية والتنظيمية للعمل الأهلي بالمحافظة، وخاصة في ملف المتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دوراً فعّالاً في تعزيز التوعية بقضايا البيئة وتنفيذ المشاريع التنموية المستدامة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وصحة، فضلًا عن دعم جهود الدولة المصرية وقياداتها السياسية في هذا الملف.

وخلال الفعاليات ، تم عرض أنشطة وجهود المؤسستين" نهضة بني سويف ومصر الخير"،بجانب استعراض تفاصيل ومحاور عمل المشروع المزمع تنفيذه في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين مؤسستي مصر الخير ونهضة بني سويف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ، ويهدف إلى تعزيز دور الجمعيات الأهلية في التنمية المستدامة والعمل المناخي على المستوى المحلي، من خلال تحقيق عدة أهداف محددة تتضمن: تكوين وتفعيل شبكة من الجمعيات الأهلية المحلية المعنية بالتنمية المستدامة والعمل المناخي، وإيجاد آلية فعالة للتنسيق بين المنظمة وكيانات الحكم المحلي وزيادة مشاركة المواطن في مبادرات تطبيق أهداف التنمية المستدامة

كما تضمنت فعاليات تدشين المشروع :توقيع بروتوكولات تعاون مع 6 الجمعيات القاعدية المشاركة في تنفيذ المشروع، وهي جمعية المحبة للتنمية والبيئة الفشن ، جمعية عشانك مكملين ببا، جمعية النهضة والتنمية والخدمات سمسطا، جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية على حمودة ناصر ، جمعية تنمية المجتمع المحلي بالعواونة/اهناسيا، جمعية معاً للخير والتنمية / الواسطى ،لتعزيز الجهود المشتركة بين الجمعيات لتحقيق أهداف المشروع الفعالة حول قضيتي التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية

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