غداً.. الليلة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقى

يحتفل مئات الآلاف من محبى آل البيت وابتاع الطرق الصوفية، بالليلة الختامية، لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقى الذى يقام فى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وذلك غداً الخميس بحلقات الذكر والمديح فى حب الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت، والعارف بالله إبراهيم بن عبدالعزيز أبو المجد، إمام صوفى سنى مصري، وآخر أقطاب الولاية الأربعة لدى الصوفية، وإليه تنسب الطريقة الدسوقية، لقب نفسه ب‍‍الدسوقي، نسبة إلى مدينة دسوق بشمال مصر التى نشأ فيها وعاش بها حتى وفاته، أما أتباعه فقد لقبوه بالعديد من الألقاب، أشهرها برهان الدين أبو العينين.