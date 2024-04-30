أمرت نيابة روض الفرج بحبس عاطل وتاجر خردة، لاتهام الأول بسرقة محتويات شقة سكنية وبيعها للثاني في منطقة روض الفرج.

حبس عاطل وتاجر خردة بتهمة سرقة شقة سكنية بالقاهرة

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة شاشة تليفزيون وجهاز كمبيوتر من داخل مسكن أحد الأشخاص "بأسلوب التسلق" بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بارتكابه واقعتين سرقة بذات الأسلوب وأرشد عن المسروقات وقرر انه يبيع المسروقات لتاجر خردة – مقيم بمحافظة سوهاج، تم ضبطه.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سائق توكتوك يشعل النيران في نفسه بالشرابية

أقدم شاب يعمل " سائق توك توك "على إنهاء حياته بإشعال النيران في نفسه، في مدخل العقار محل سكنه، بسبب معاناته مع مرض الصرع في منطقة الشرابية بمحافظة القاهرة.

وورد بلاغ إلى أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة، بوجود جثة أحد الأشخاص أنهى حياته بإشعال النيران في نفسه، في مدخل العقار محل سكنه، بسبب معاناته مع الصرع في منطقة الشرابية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن شابا يبلغ من العمر 35 سنة، ويعمل سائق توكتوك، وأنه أنهى حياته بسبب معاناته مع الصرع.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات في الواقعة، وأمرت بعرض الجثة على الطبيب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية حول الوفاة.

كما أدلى المتهم في واقعة إشعال النيران في شقة زوجته في منطقة المقطم، باعترافاته أمام نيابة المقطم والخليفة الجزئية، وتضمنت أقواله أنه استعان بأشقائه لتنفيذ الواقعة.

واعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة والاستعانة بشقيقه بسبب خلافات مع زوجته وانفصاله عنها فقرر إشعال النيران والشروع في قتلها ولكنها نجت من الحريق.

تعود الواقعة إلى ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المقطم ملك إحدى السيدات.

تبيَّن أنه تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة ،من إحدى السيدات بقيام كل من (زوجها وأشقائه) بإضرام النيران عمدًا بالشقة سكنها لوجود خلافات بينهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.

وبمواجهتهم، اعترف زوجها بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.