الثلاثاء 30/أبريل/2024 - 07:43 م 4/30/2024 7:43:39 PM

إن محاولة دخول رفح خط أحمر للكيان الصهيونى، إذا حاولت إسرائيل بالدعم الأمريكى دخول رفح فإن هذا سيعرضها إلى ويلات شديدة الوطأة لن يرحمها الجيش المصرى تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجموع الشعب المصرى الأصيل خلف هذه القوات لردع هؤلاء الصهاينة الذين يحاولون بكل قوه طرد الشعب الفلسطينى من باقى غزة إلى سيناء ليحلو لهم احتلالها والاستيلاء على خيراتها بالضوء الأخضر الأمريكى وأمريكا هى سبب بلاء ما يحدث عندنا فى الشرق الأوسط فلتحذر أمريكا ولتحذر إسرائيل جيدًا أن صبر مصر قد نفذ، ولن نستطيع أن نتخاذل أو نتكاسل عن الدفاع عن أمننا القومى مهما كانت الأسباب سنعمل جاهدين بإذن الله وبكل قوتنا أن نتحر هذا العدوان وان نضرب إسرائيل فى عقر مكانها المحتل الذى احتلته من فلسطين فباذن الله سيكون النصر لنا أن شاء الله إذا حاولت إسرائيل أن تزعزع الاستقرار فى رفح كما فعلت فى باقى غزة فنقول لهم الويل والصبور وعظائم الأمور ايها الصهاينة لن تستطيعوا أبدًا الوقوف أمام الجيش المصرى الجيش القوى بإرادة الله وبنصر الشعب المصرى جنبًا إلى جنب بجوار قواته المسلحة ورئيسه البطل وأنتم زقتم ويلات الحرب فلماذا تحاولون أن تبدأوا حربًا جديدًا، وأنتم لن تكونوا قادرين على صد القوات المصرية المدافعة والتى لم تعتد أبدًا ولكنها تقف دائمًا فى الدفاع عن أمن وأمان هذا الوطن وأقول لأمريكا ما تفعليه يا أمريكا هو اللعب بالنار وستعود نتائجه على أمريكا مع العلم أن غالبية عظمى من الشعب الأمريكى لا يرضيه ما يحدث من قياداته غير المسئولة أن بايدن الذى لا يعى ما يقول فإنه يفعل شيئًا سيجعل أمريكا فى منحدر كبير تكون مصائبه على رأسها فأقول لهم إن الله أكبر فإذا كنتم تقولون إنكم أكبر من كل شىء، فالله أكبر والله أكبر والله أكبر.