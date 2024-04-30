وزير الداخلية يهنئ وزير العمل بمناسبة عيد العمال

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة إلى حسن شحـاتة وزير العمل" بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال.

وجاء في البرقية:

بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال يـُسعدني وهيئة الشرطة أن نُعرب لسيادتكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات.

عمال مصر الشرفاء

وأضاف: "نحتفل في كل عام بتلك المناسبة تأكيداً على تقديرنا واعتزازنا بالدور الوطني لعمال مصر الشرفاء .. ودورهم في توطيد مقومات التقدم وركائز البناء .. في كل المجالات .. ويرسخون بسواعدهم ثوابت الانطلاق لتحقيق طموحات وآمال الشعب المصري العظيم في غدٍ مُفعم بالإنجازات".