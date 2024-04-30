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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات الزمالك يتأهلن لربع نهائي بطولة إفريقيا للطائره

فريق سيدات الزمالك
فريق سيدات الزمالك

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، إلى دور الـ8 من بطولة أفريقيا للأندية، وذلك بعد فوزه على سوكوسيم السنغالي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، ضمن منافسات دور الـ 16.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-
25- 8
25- 16
25- 19


والجدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، حقق العلامة الكاملة، خلال مباريات دور المجموعات، بالفوز على أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 3-0، وبلدية بجاية الجزائري بنتيجة 3-0، والكحول الإثيوبي بنتيجة 3-0.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد مصطفى رئيساً للجهاز ، أحمد فتحي مديراً فنياً، أشرف عبدالعال مدرباً، بلال وتوت مخططاً للأحمال، عبدالرحمن إبراهيم محللاً، سمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، هبة حسنين إدارياً.

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