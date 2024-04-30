أرملة "بوبو" نجم الاتحاد السكندري الراحل تتعرض لسرقة إلكترونية

فوجىء عدد كبير من المتابعين لنادى الاتحاد السكندرى ومشجعى قدامى نادى الاتحاد بإنتشار منشور بمختلف صفحات كبار مشجعى الاتحاد وبعض التنفيذين بزعيم الثغر وأيضا أعضاء اللجان النوعية بالنادى يحذر كافة المتابعين من سرقة الصفحة الشخصية للسيدة زينب بوبو أرملة الكابتن بوبو نجم نادى الاتحاد ومنتخب مصر فى الزمن الجميل وعدم سيطرتها على الصفحة .

وعلمت “ الوفد” ان ارملة الكابتن بوبو تعرضت لسرقة الكترونية عبر شبكة التواصل الاجتماعى Facebook فيسبوك وتم سرقة صفحتها وارسال رسائل لاصدقائها تتضمن طلب مبالغ مالية وتحويل نقود .

وقد طالبت جميع اصدقائها بنشر تحذيرات بعدم سيطرتها على الصفحة وانها غير مسئولة عن محتوى الرسائل الذى يصل للمتابعين

يذكر أن الحاجة زينب بوبو تشغل منصب رئيس لجنة المرأة بنادى الاتحاد السكندرى وكانت عضو مجلس ادارة النادى والمجلس المحلى سابقا