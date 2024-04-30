دبلوماسي سابق: بايدن ركز على جهود اتفاق تهدئة بغزة في اتصاله بالرئيس السيسي

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى 3 اتصالات هاتفية منذ يوم الأحد الماضي حتى أمس، مشددًا على أن الاتصال الأول كان مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وكان يوم الأحد، وبعدها أجرى اتصال تلفوني أخر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي نفس الوقت كان هناك اتصال مع أمير قطر تميم بن حمد.

اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي وبايدن

وأشار "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن بايدن في الاتصال مع الرئيس السيسي وأمير قطر، كان التركيز على دفع الجهود التي تجرى حاليًا من أجل الوصول لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة تستمر لبضعة أسابيع ومن الممكن وهو محور الحديث

وشدد على أن هناك تنسيق كبير مصري أمريكي قطري، موضحًا أن الجميع يتمنى أن تحقق هذه الجهود اتفاق للتهدئة قريبًا.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن.

كما تم التشديد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلاً عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية، مستعرضاً الجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد.