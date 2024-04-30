أسعار الذهب تتراجع فى منتصف التعاملات

تراجعت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء 30 أبريل، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 10 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3075 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

سجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3075 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3514 جنيهًا.

بالغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2635 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2050 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 2294 جنيهًا.

أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي

أسعار الذهب

يتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، رغم انخفاض أسعاره خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم.

انخفض أسعار الذهب في المعاملات الفورية بما يصل الى نحو 0.6% إلى 2320.54 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1% إلى 2331.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بما يصل الى نحو 0.3% مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى .

وربح الذهب قرابة 4% حتى الآن هذا الشهر مدعوما بمشتريات قوية من البنوك المركزية والتدفقات تجاه الملاذ الآمن وسط توترات جيوسياسية.

وتترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ اليوم ويختتم غدا الأربعا،ء وكذلك بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق بين 5.25 و5.5% في هذا الاجتماع.

ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي" يتوقع المتعاملون حاليا خفضا واحدا لسعر الفائدة هذا العام ويرجحون حدوثه في نوفمبر في ظل بيانات تشير إلى تضخم عنيد والخطاب المتشدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ومنهم رئيسه جيروم باول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 26.72 دولار للأونصة، كما هبط سعر البلاتين 0.4% إلى 943.52 دولار. ومع ذلك، يتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب شهرية.