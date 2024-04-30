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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

15 مايو.. محاكمة 4 متهمين في حريق استديو الأهرام

حريق استديو الأهرام
حريق استديو الأهرام

تنظر محكمة جنح العمرانية، 15 مايو المقبل أولى جلسات محاكمة 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق استوديو الأهرام بعدما أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة الجنائية.

محاكمة المتهمين في حريق استديو الأهرام


وأحالت الجهات المختصة 4 متهمين من مسؤولي التوصيلات الكهربائية في شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي إلى المحاكمة الجنائية في حريق استديو الأهرام.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين، تهمة الإهمال وأحالتهم الى المحاكمة مخلى سبيلهم.

وكانت قد تسلمت النيابة العامة تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لفحص الاشتراطات الخاصة بالامن الصناعى لحريق استديو الأهرام وتوافرها.

وجاء في تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية بأن الحماية المدنية حررت محاضر مخالفات لـ"استديو الأهرام"، العام الماضى، بشأن عدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعى.

وكشف تقرير اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بأن عددا من الأشجار والنخيل أصابها التلف التام، وأن وجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة.

التحقيق مع المتهمين في حريق استديو الأهرام

واستمعت جهات التحقيق لعدد من العاملين بالشركة المنتجة لمسلسل "المعلم"، الذى احترق لوكيشن التصوير الخاص به داخل استديو الأهرام، إلى جانب المنتج الفنى، وطاقم العمل الذى شارك فى التصوير يوم الحريق.

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بالجيزة، بلاغ يفيد اشتعال حريق داخل استديو الأهرام بمنطقة العمرانية.

و على الفور حرى الدفع بسيارات الإطفاء  والإسعاف لمكان البلاغ، وتمت السيطرة علي النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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