رفع 600 طن قمامة وأتربة من المنطقة المركزية بالدقهلية

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة للنظافة، ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ومركز طلخا.

وأكد أنه تم رفع 530 طن مخلفات بلديه و70طن اتربه و ناتج تقليم أشجار بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزيه بشرق وغرب ومركزي المنصورة وطلخا لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم..

ومن جانبه اوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، انه بمشاركة احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة من شرق وغرب المدينة ومركزي المنصورة وطلخا حيث تم غسيل الارصفه بشوارع الجيش وعبد السلام عارف وبورسعيد وقناه السويس وتم تشغيل المكنسيات بشوارع الجيش و قناه السويس و عبد السلام عارف و الجمهوريه وتم تقليم الأشجار ورفع كفاءه النظافه العامه بها بحدائق شجره الدر وصباح الخير يا مصر وعروس النيل وبانوراما والحدائق المفتوحه بشوارع الجيش و منطقه المجزر وتم تنفيذ دهانات الارصفه بالطريق الرئيسي لمدخل مدينه المنصوره واستمرت اعمال رفع كفاءه النظافه العامه بشوارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه وشوارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشوارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته وسكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر والترعه واداب وشارع العبور و ميدان الطميهي وشوارع الشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه ومشعل والنخله والثانويه والمدير والبداله والدراسات وعبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشوارع مساكن الميناء وفخر الدين خالد وسعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبه عقل وعزبه الشال والثلاجه و أسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه و محمود شاهين وشوارع الخلطه الاسفلتيه والسيد سليم ونطاق مركزي المنصورة وطلخا.

وشدد على المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.