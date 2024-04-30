مستشفى منيه النصر بالدقهلية تنظم يوماً علمياً حول "الاستخدام العشوائي للعلاج بالأعشاب"

نظمت مستشفى منية النصربالدقهلية، تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزاره الصحة، وإشراف الدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى بالمديرية، فعاليات اليوم العلمي للكلى وذلك بالتعاون مع قسم الكلي بمستشفي دكرنس العام.

وتم القاء محاضرة بعنوان الاستخدام العشوائي للعلاج بالاعشاب وتأثيراته الضارة على الكلى قدمتها الدكتورة مروة محمود عبدالمنعم نجم اخصائية الصيدلة الاكلنيكية بقسم الكلي بمستشفي منية النصر

جاء ذلك بحضور اطباء قسم الكلي بالمستشفي وفريق طبي من قسم الكلي بمستشفي دكرنس العام برئاسة الدكتور محمد رمضان رئيس قسم الكلي بدكرنس

وفى ختام اليوم قدم وكيل وزاره الصحة بالدقهلية، الشكر للدكتور عبدالمنعم التهامي رئيس قسم الكلي بمستشفي منية النصر وكافة العاملين بالقسم علي حرصهم المستمرعلى التطوير المستمر ومتابعة كل جديد لاجل خدمة مريض الغسيل الكلوي.