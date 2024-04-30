يوتيوبرز غزة يستعرضون مكونات كرتونة المساعدات المصرية.. وطفل: نزغرد عند رؤيتها (فيديو)

استعرض عدد من اليوتيوبرز في غزة مكونات كرتونة المساعدات المصرية التي تحرص القاهرة على إرسالها في شاحنات منذ اندلاع العدوان على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتملكت الفرحة اليوتيوبر “أبو وسيم” الذي يعيش في خيمة مع طلفه وزوجته، وسأل أحد الأطفال خلال حمله كرتونة المساعدات المصرية عن مدى فرحته عند رؤيتها، ليرد الطفل: “أول ما نراها نزغرد من الفرحة”.

أبو سيم يعرب عن سعادته بفرحة طفله عندما يرى كرتونة المساعدات

واستعرض “أبو وسيم” مكونات الكرتونة، ليجد 3 علب عصير، وعبوتين زيت طعام، وكيسين أرز، وعلبة سمن نباتي، وكيس ملح، وعلبتين فول، و3 أكياس طحين يزن الواحد 1 كيلو جرام، وكيسين معكرونة، وعلبتين تونة، وعلبة صلصلة، مرددا الشكر لمصر وكل الدول العربية.

وعقب أبو وسيم، مؤكدا أن الطحين نعمة كبيرة للغاية “فقد مرت علينا أوقاتا لا نجد كيسا واحدا وكان سعره خرافي”، مشيرا إلى أن سعادته لا توصف عندما يجد فرحة ابنه برؤية كرتونة المساعدات.

وفي فيديو آخر لقناة “حلا وأحمد”، استعرض اليوتيوبر مكونات كرتونة مساعدات مصرية قادمة من شركة مختلفة، ووجد فيها عبوتين بسكويت بالتمر، وعبوة حلاوة طحينية، و3 علب جبن، وفول وملح وخميرة وبازلاء وحمص وأرز وتونة.

80% مساعدات مصرية لغزة

وأكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حرص مصر منذ اللحظة الأولى على التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك من خلال إعداد وتجهيز الشاحنات بالكميات الكافية من المساعدات التي كان يستقبلها القطاع قبل الأزمة؛ لمنع حدوث الوضع الإنساني شديد السوء والتدهور الذي بات موجودًا الآن.



وأشار إلى استقبال مصر عشرات المسئولين لتفقد الأوضاع في معبر رفح البري على أرض الواقع والاطلاع على الجهد الهائل الذي تبذله مصر للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة.



وذكر أن الحكومة والشعب المصري قدما منذ بداية الأزمة 80% من إجمالي المساعدات التي عبرت إلى قطاع غزة، بينما 20% من جميع دول العالم.



وأضاف أن مصر «لا تمنّ أحدًا بجهودها، بل تعتبر ذلك واجبًا تجاه أشقائها في غزة، وأنها ستواصل القيام بدورها على أكمل وجه وبأفضل ما يكون وبأقصى ما تسمح به الظروف»، مؤكدا أن مصر تبذل قصارى جهودها من أجل تذليل الصعوبات بالتعاون مع الولايات المتحدة وإدارة الرئيس بايدن، والأمم المتحدة؛ للوصول إلى حل للأزمة في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار.



وقال إن موقف الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى يعكس بصدق إرادة الشعب المصري فردًا فردًا تجاه رفض تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى ربط مصر عبور الرعايا الأجانب بإدخال المساعدات الإنسانية منذ بداية الأحداث.



وأكد رفض مصر القاطع لاستخدام المساعدات الإنسانية كأداة من أدوات الحرب، وفرض التجويع والتهجير والحصار وقطع الكهرباء والمياه والاتصالات والدفع للتهجير القسري، مشيرا إلى حرصها على إدخال المساعدات دون قيود أو شروط، إيمانًا منها بأهمية تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.