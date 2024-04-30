توريد 9 آلاف و395 طن قمح بشون وصوامع الإسكندرية

واصلت صوامع وبناكر محافظة الإسكندرية، استقبال توريد كافة انواع القمح من المزارعين ، أعلن المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين، استمرار عمليات توريد الأقماح المحلية، موضحًا أن الصوامع والبناكر استقبلت نحو9 الاف و 395 طن حتى الان

وأكد المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمتحدث الرسمى باسم مديرية التموين بالإسكندرية، أن غرفة عمليات المديرية المنوطة بتوريد الأقماح المحلية برئاسة وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تتابع لحظة بلحظة عمليات توريد الأقماح المحلية من خلال متابعة أعمال لجان الاستلام و الكميات الواردة لأماكن استلام الاقماح فى الصوامع و البناكر و التى تتدفق من خلال الموردين و التجار و المزارعين

كشف المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين إن عملية استلام القمح المحلى تتم من خلال مراحل تبدأ بدخول الشاحنات ووزنها، وكذلك عملية سحب العينات وتقريطها لمعرفة درجة التقاوى، وكذلك أخذ عينات لمعرفة درجة الرطوبة بالجهاز المخصص لذلك، ثم تفريغ الشحنات على النقرة لسحبها للتخزين داخل الخلايا التخزينية المجهزة لذلك،

اوضح وكيل وزارة التموين ان خصصت المديرية 4 صوامع وبناكر لتسلم الأقماح المحلية، بإجمالى سعات تخزينية 121 ألفًا و580 طنًا بخلاف توفر سعات تخزينية أخرى فى حالة زيادة كميات التوريد على السعات المحددة، كما هو متبع سنويًا، شملت صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بسعة 90 ألف طن، وجاهزة لاستقبال 30 ألف طن من الأقماح المحلية، وصومعة السلام التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين، وسعتها 60 ألف طن، جاهزة لاستقبال 30 ألف طن من الأقماح المحلية، كما اعتمدت المديرية 2 بنكر لتوريد القمح هما: بنكر السلام، التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين، وسعته التخزينية 43 ألفًا و200 طن، مجهزة بالكامل لاستقبال الأقماح المحلية، وبنكر جنوب القاهرة، التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، وسعته التخزينية 11 ألفًا و980 طنًا، وإجمالى السعة مجهزة لاستقبال الأقماح.

واشار الدكتور ابراهيم وكيل وزراة التموين، إلى أن صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، (بسعة 90 ألف طن)، جاهزة لاستقبال 30 ألف طن من الأقماح المحلية، وصومعة السلام التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعتها 60 ألف طن جاهزة لاستقبال سعة 30 ألف طن من الأقماح المحلية.

كانت قد اعتمدت المديرية (2 بنكر)، لتوريد القمح هما: بنكر السلام التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعته التخزينية 43 ألفا و200 طن مجهزة بالكامل لاستقبال الأقماح المحلية، وبنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وسعته التخزينية 11 ألفا و980 طنا، إجمالي السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية لموسم 2024.

من جانب اخر أجرى المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، جولات لتفقد أعمال لجان استلام وتوريد القمح المحلى لهذا العام، يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى وأمانى حلمى رئيس قسم صيانة الحبوب.

واجتمع وكيل الوزارة مع أعضاء اللجان، والعاملين بالصوامع وبالموردين، وأصدر تعليماته بتذليل اى عقبات أمام عمليات التوريد و تسهيل إجراءات استلام الموردين لمستحقاتهم المالية طبقا للقرارات و التعليمات المنظمة لهذا الشأن.

واستمع إلى شرح لمراحل أعمال اللجان المشكلة من عضو من مديرية التموين رئيسا و عضو من مديرية الزراعة، وعضو من هيئة سلامة الغذاء و عضو من البورصة السلعية و عضو من الجهة المسوقة وعضو من جمعية القبانية، حيث تابع استلام القمح المحلى ودخول الشاحنات ووزنها، وكذلك عملية سحب العينات وتقريطها لمعرفة درجة التقاوى، وكذلك اخذ عينات لمعرفة درجة الرطوبة بالجهاز المخصص، لذلك ثم تفريغ الشحنات على النقرة لسحبها للتخزين داخل الخلايا التخزينية المجهزة.

واستمع لشرح على لوحة التحكم الرئيسية الصومعة ومتابعة الظروف المناسبة لتخزين الأقماح و التقليب والتهوية ودرجات الرطوبة للمحافظة على الأقماح المخزنة.

وأثنى وكيل الوزارة على أعمال لجان استلام الاقماح المحلية، ووجه لهم الشكر على المجهودات المبذولة لإخراج موسم ناجح من لتوريد الاقماح المحلية لهذا العام.