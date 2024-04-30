مصرع شخص اصطدمت به سيارة مسرعة بالتجمع

لقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة، أعلى الطريق فى منطقة التجمع، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مشرف غرفة عمليات المرور، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى فى التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وانتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

الأسلحة النارية بقصد الإتجار، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

وفى سياق اخر فقد لقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة، أعلى الطريق فى منطقة التجمع، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مشرف غرفة عمليات المرور، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى فى التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وانتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، إثر اندلاع حريق ناتج عن انفجار ماسورة غاز بمدخل قرية القشيش التابعة لمدينة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل إصابة شخصين إثر انفجار ماسورة غاز في شبين القناطر

البداية بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القليوبية، بنشوف حريق ناتج عن انفجار ماسورة غاز بمدخل القشيش التابعة لشبين القناطر، أسفر عن إصابة شخصين، وهم باسم سمير حسانين، 40 عاما، مصاب بحروق من الدرجة الثانية، ونجلاء فرج مرسي، 37 عاما، مصابة بحروق من الدرجة الأولى.

وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية إلى مقر البلاغ مدعومين بسيارتين إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران، كما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتحرير محضر بالواقعة.

اخلاء سبيل المتهمين في واقعة إصابة عامل بنزينة بطعنة بسلاح أبيض بكفر شكر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بإصابة عامل بنزينة بطعنة بسلاح أبيض في الجانب الأيسر من الصدر، بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ للرائد محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي، بوصول شاب مصاب بطعنة بالصدر ادعاء مشاجرة.

وكشفت التحريات بقيادة الرائد محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، بإصابة شاب يدعى "محمد ع س"، 22 سنة، عامل بنزينة، بطعنه بسلاح أبيض فى الجانب الأيسر من الصدر علي يد شخصين، حيث تبين أنه أثناء تواجد المجنى عليه داخل منزله بالطابق الثالث بقرية أسنيت قام شخصان بمناداته من منزله فقام بالنزول أسفل المنزل وفوجئ بضربه في وجهه وطعنه بسلاح أبيض فى الصدر، إثر خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم التصالح بين المجنى عليه والمتهمين وإخلاء سبيلهم.