"رانيا" فتاة الابتزاز في أحضان "القومي للطفولة والأمومة".. استغلها رجل أعمال بأكتوبر

بدأ المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة المهندسة نيفين عثمان، أمين عام المجلس، رعاية الطفلة القاصر رانيا محمود، بسبب ما اقترفه رجل أعمال بمدينة السادس من أكتوبر من استغلال وإجبار بدني ونفسي وتحايل على تصوير مشهد لقنه لها وأجبرها على خلع غطاء رأسها وطالبها بتقطيع ملابسها وخلعها والإدعاء على صحفي يعمل في كشف ملفات الفساد بإدعاءات يعاقب عليها القانون.

المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمركز القومي للأمومة والطفولة

واستجاب القومي للأمومة والطفولة، لطلب الدكتور صبرة القاسمي، محامي أسرة الطفلة رانيا محمود، لطلب الذي قدمه للمجلس حمل رقم ٧٦٤٢٤ هلال 24 ساعة.

رجل أعمل يستغل قاصر لابتزاز صحفي

وجاء في الدعوى أن رجل أعمال من مدينة 6 أكتوبر، أجبر الطفلة القاصر على تصوير مشهد بإدعاءات يعاقب عليها القانون ضد أحد الصحفيين لمنحه من ممارسة عمله.

الدكتور صبرة القاسمي، محامي أسرة الطفلة رانيا محمود - فتاة أكتوبر

دعوى فتاة أكتوبر



وأضاف "القاسمي" المدعي بالحق المدني في قضية رانيا فتاة الاغتصاب بأكتوبر، أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، حمل رقم 748204 لسنة 2024 عرائض النائب العام ضد رجل أعمال بمدينة السادس من أكتوبر، الذي أحاله إلى نيابة أكتوبر الكلية التي وجههته إلى نيابة أول أكتوبر برقم 2375 لسنة 2024 التي تمارس التحقيق، بتهم منها استغلال وإجبار قاصر والتحايل عليها لتصوير مشهد على هاتفه، وإيهامه بتوصيله لعدد من الفنانين والمخرجين، ولقنها اسم صحفي لتدعي عليها إدعاءات يعاقب عليها القانون مثل النصب عليها ومحاولة إغتصابها.



وأوضح الخبير القانوني أنه عقب تقديم البلاغ تعرضت الطفلة القاصر رانيا لمضايقات مادية وجسدية ونفسية هي وأسرتها البالغ عددهم 6 أشقاء ووالدها الذي تدهورت حالته الصحية بعقد الواقعة ووالدتها وآخرها الاعتداء عليهم في منطقة سكنهم وفي داخل مسكنهم، ما اضطره إلى تقديم بلاغ لنيابة أكتوبر لعدم تعرض رجل الأعمال صاحب السطوة وأتباعه للطفلة القاصر راينا وأسرتها.



وأعرب "القاسمي" امتنانه للرعاية التي يقدمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة المهندسة نيفين عثمان، وسرعة الاستجابة لطلبه بتأهيل الطفلة القاصر، وتوفير لها الرعاية النفسية والإجتماعية والقانونية.