الداخلية تكشف حقيقة وجود انتهاكات بسجن القناطر

أكد مصدر أمني أنه لا صحة لما تم تداوله بالأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الهاربة التي تدور في فلكها من ادعاءات وأكاذيب مختلقة حول وجود انتهاكات بسجن القناطر.

وأوضح المصدر أن سجن القناطر تم إلغاؤه ولا يوجد به نزلاء أو نزيلات، وهذا يؤكد ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية والعناصر الموالية لها من ترويج واختلاق الادعاءات الكاذبة لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

وفى سياق اخر فقد كشفت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية ملابسات المنشور المتداول عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ويتضمن زعم إحدى السيدات بإلقاء قوات الأمن بقسم شرطة مينا البصل في الإسكندرية، بالقبض على نجلها دون وجه حق.

وتبين من الفحص عدم صحة الواقعة، وأن التفاصيل تتمثل فى أنه أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل لتفقد الحالة الأمنية، قامت باستيقاف نجل الشاكية (عاطل، له معلومات جنائية) وبالكشف عنه جنائيًا تبين أنه غير مطلوب فى ثمة أحكام قضائية، وتم صرفه فى حينه.

وباستدعاء الشاكية وسؤالها، أفادت بقيام نجلها عقب ذلك بالمبيت لدى أحد أصدقائه "مقيم بدائرة القسم" دون علمها.

وبررت الشاكية تقدمها بالشكوى لاعتقادها أنه تم القبض على نجلها واستمرار حبسه، نظرًا لغلق هاتفه المحمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جهة اخرى تمكنت أجهزة قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ عدد ‏‏(196) حكم قضائى متنوع.‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى ‏مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ ‏الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.‏

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة ‏الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ‏لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام ‏السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي ‏المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات ‏الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، ‏وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف ‏الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً ‏على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏