سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30-4-2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.75 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر سعر 12.75 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى

12.75 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

12.75 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.74 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.69 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

12.68 جنيه للشراء.

12.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس

12.70 جنيه للشراء.

12.79 جنيه للبيع.

يتجه الذهب لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي رغم انخفاض أسعاره الثلاثاء مع ارتفاع الدولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0632 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2320.54 دولار للأونصة (أوقية). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2331.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا محلل أسواق المال في كابيتال دوت كوم "أعتقد أننا بدأنا نرى أسعار الذهب تعود إلى تلك المستويات الأساسية، فالدولار يصعد وعوائد السندات ترتفع بعد انحسار مخاطر جيوسياسية وهناك بعض المخاطر بالتراجع مع احتمال أن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي لهجة متشددة في السياسة النقدية".

وربح الذهب قرابة أربعة بالمئة حتى الآن هذا الشهر مدعوما بمشتريات قوية من البنوك المركزية والتدفقات تجاه الملاذ الآمن وسط توترات جيوسياسية.وتترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ اليوم ويختتم غدا الأربعاء وكذلك بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها الجمعة. ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق بين 5.25 و5.5 بالمئة في هذا الاجتماع.