"3 مصابين بطلقات نارية".. مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز البلينا جنوب المحافظة بين طرفين، بسبب خلافات الجيرة تم ضبط المشاركين فيها من بينهم 3 مصابين بطلقات نارية، تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى الجديد، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحادث.

ترجع الواقعة، عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بمركز البلينا، ووجود مصابين تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم بإرشادهم.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا جنوب سوهاج بوجود مشاجرة بين " طرف أول " حسين ي ط ا 30 سنة عامل مصاباً "بطلق ناري بالفخذ الأيسر"، وشقيقه عمر ي ط ا 35 سنة عامل مصاباً "بطلق ناري بالعضد الأيسر "، ونجل عمومتهما محمد ا ص م 25 سنة عامل مصاباً "برش خرطوش بالوجه "- نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، وبين " طرف ثان " عبد الجبار م ع ا 26 سنة عامل، وعمه عبد الراضي ع ا م 30 سنة عامل الطرفان مقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم.

تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، إثر اندلاع حريق ناتج عن انفجار ماسورة غاز بمدخل قرية القشيش التابعة لمدينة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل إصابة شخصين إثر انفجار ماسورة غاز في شبين القناطر

البداية بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القليوبية، بنشوف حريق ناتج عن انفجار ماسورة غاز بمدخل القشيش التابعة لشبين القناطر، أسفر عن إصابة شخصين، وهم باسم سمير حسانين، 40 عاما، مصاب بحروق من الدرجة الثانية، ونجلاء فرج مرسي، 37 عاما، مصابة بحروق من الدرجة الأولى.

وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية إلى مقر البلاغ مدعومين بسيارتين إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران، كما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتحرير محضر بالواقعة.

اخلاء سبيل المتهمين في واقعة إصابة عامل بنزينة بطعنة بسلاح أبيض بكفر شكر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بإصابة عامل بنزينة بطعنة بسلاح أبيض في الجانب الأيسر من الصدر، بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ للرائد محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي، بوصول شاب مصاب بطعنة بالصدر ادعاء مشاجرة.

وكشفت التحريات بقيادة الرائد محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، بإصابة شاب يدعى "محمد ع س"، 22 سنة، عامل بنزينة، بطعنه بسلاح أبيض فى الجانب الأيسر من الصدر علي يد شخصين، حيث تبين أنه أثناء تواجد المجنى عليه داخل منزله بالطابق الثالث بقرية أسنيت قام شخصان بمناداته من منزله فقام بالنزول أسفل المنزل وفوجئ بضربه في وجهه وطعنه بسلاح أبيض فى الصدر، إثر خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم التصالح بين المجنى عليه والمتهمين وإخلاء سبيلهم.

القبض علي صاحب شركة استيراد وتصدير بتهمه غسل 60مليون جنية في القليوبية

كما القت مباحث القليوبية ، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير لقيامه بغسل أموال باستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته اصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية واراضى وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

وردت معلومات سرية لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية و شراء قطعة أرض و تأسيس الشركات والمنشآت التجارية و شراء السيارات .

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه وتم القاء القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .