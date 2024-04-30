مناظرة 600 حالة بقافلة جامعة سوهاج البيطرية في قرية الصلعا

نفذت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلة علاجية لقرية الصلعا بمركز سوهاج، وذلك ضمن سلسلة القوافل البيطرية المجانية التي تنفذها الكلية بمدن وقري المحافظة الأكثر احتياجاً، ضمن مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة وضعت خطة للمساهمة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة "والتى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من خلال إطلاق عدد من القواقل العلاجية البيطرية المجانية، بهدف تنمية الثورة الحيوانية، مضيفاً أن نجاح هذه القوافل يؤكد الإقبال الكبير على الخدمات التى تقدمها الجامعة لهم.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة تحرص علي تنفيذ هذه القوافل بصفة دورية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة لخدمة المجتمع، حيث تم بالقافلة مناظرة (٦٠٠) حالة مرضية في العيادات وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية أن القافلة ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن), كما أدت القافلة دور وقائي للحيوانات الغير مريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، الي جانب إجراء عدد من العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصون، وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات.

جدير بالذكر انه شارك فى القافلة عدد ١٢عضو هيئة تدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وعدد ٣٥ طالب من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية .

وفي سياق آخر صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن قسم الطوارئ بالمستشفي الجامعي الجديد استقبل شاباً مصاب بطلق ناري بعظام الرقبة والوجه، وبشكل عاجل تم تشكيل فريق طبي متخصص من وحدة جراحات الوجه والفكين، وبالتعاون مع قسم التخدير، تم التعامل مع الحالة وعمل الاسعافات الأولية اللازمة لوقف النزيف وتركيب المحاليل، لاستقرار الحالة الصحية العامة وتجهيزه لدخول العمليات بشكل عاجل.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إن المريض حضر الي المستشفي الجامعي في حالة سيئة نتيجة إدعاء طلق ناري بعظام الرقبة والوجه، حيث نجح الفريق الطبي في إنقاذ حياة المريض بعد إجراء عملية جراحية استغرقت عدة ساعات، وتحتاج إلى مهارة ودقة عالية في إجرائها.

وقال الدكتور سمير عبدالمجيد مدير مستشفي الطوارئ إنه تم نقل المريض على وجه السرعة لعمليات جراحة الوجه والفكين، وتوفير كافة المستلزمات والمعدات لإجراء تلك الجراحة، والتواصل مع الأقسام المختصة بالمستشفى الجامعي لإنقاذ حياة الشاب.

ولفت الدكتور اسلام عام، إلى أنه استكاملاً لما تقوم به وحدة جراحات الوجه والفكين من عملها المستمر في استقبال حالات الاصابات المختلفة وتقديم اعلي رعاية صحية عاجلة، وبتكليف من الدكتور كمال الشرقاوي رئيس قسم الجراحة العام، تم التعامل مع الحالة بتثبيت الكسور بعملية نوعية، والتعامل مع حالة المريض بعناية ودقة شديدة، من خلال فريق طبي مكون من الدكتور محمود فهمي معيد بجراحة الوجه والفكين، وبالتعاون مع قسم التخدير والهيئة التمريضية المعاونة.