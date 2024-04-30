حبس ميكانيكي متهم بقتل فكهاني بسبب خلافات مالية بالشرقية

قررت نيابة قسم أول الزقازيق، حبس ميكانيكي أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة اتهامه بقتل فكهاني طعناً بسلاح أبيض، إثر نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما بنطاق القسم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بشأن ما تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق، بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي، بوصول «محمد . م . ع» 45 عاما، فكهاني، ومقيم مساكن تل بسطا بدائرة مركز الزقازيق، مصاباً بطعنات متفرقة بأنحاء الجسد وتوفي متأثراً بإصابته.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة «طه . إ . م» 51 عاما، ميكانيكي، ومقيم شرويدة بدائرة مركز الزقازيق، وذلك إثر نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين المتهم والمجني عليه بشارع النقراشي بدائرة قسم أول الزقازيق، أقدم علي أثرها المتهم بطعن المجني عليه، بأن سدد له عدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسد ما أدي لإصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وأحالت محكمة جنايات الزقازيق أوراق 3 متهمين لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام شنقا، وحددت جلسة اليوم الخامس من الدور الثالث لشهر مايو المقبل؛ للنطق بالحكم، لإدانتهم في القضية القضية رقم 8905 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3866 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بقتل مواطن والشروع في قتل نجليه لخلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الأول، وأرجأت الحكم على متهمين آخرين في القضية لذات الجلسة.

تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة كل من «إبراهيم. غ. س» ، عامل، و «هاني. ع. م»، عامل ، و« علاء. أ. م»، و «رشاد. م»، و «أحمد. م . ح» إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامهم بقتل المدعو «إبراهيم. ص. ع»، والشروع في قتل نجليه بسبب خلافات سابقة بنطاق مركز بلبيس.