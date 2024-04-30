الإفراج عن 27 ألف سيارة في مبادرة المصريين بالخارج

قال أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات ورئيس رابطة تجار السيارات، إنه تم الإفراج عن 27 ألف سيارة إفراج نهائي ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، موضحا أنه تم دخول 750 مليون دولار لخزينة الدولة حتى الآن، واليوم هو الأخير.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC": "كنا نتوقع أن تحقق المبادرة أهدافا أكثر من ذلك، ولكن مرينا بفترة عصيبة ما قبل صفقة رأس الحكمة، فالدولار بالسوق الموازى كان يتحرك بأرقام مخيفة، وكان المغترب يحسب يعرض عليه الدولار بكام ممن يعملون خارج المؤسسة المصرفية وبصورة غير شرعية، ولكن لولا هذا المناخ لحققت المبادرة أكثر من ذلك".

ولفت نائب رئيس شعبة السيارات ورئيس رابطة تجار السيارات، إلى أنه تم إزالة كافة المعوقات في هذه المبادرة، مشددا على ضرورة أن تكرر المبادرة مرة أخرى.