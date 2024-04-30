لاعب المقاولون السابق: سنغلق صفحة مباراة سموحة ونعالج الأخطاء

علق حسن الشامي لاعب المقاولون العرب السابق، على أحداث مباراة فريقه أمام سموحة والتي شهدت أحداثا مؤسفة عقب انتهائها بحدوث مشادات بين الجهاز الفني لذئاب الجبل والحكم الذي أدار اللقاء.

وقال حسن الشامي في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزى: "إدارة نادي المقاولون ستبحث عن حقها المشروع فيما يخص بإلغاء ضربة الجزاء المحتسبة لنا في مباراة سموحة الماضية ولو أخطأنا سنعتذر".

وتابع: "الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة الكابتن معتمد جمال لن يعلق "شماعات" على أحد سواء كان هناك ظلم تحكيمي ضدنا أم لا، وجميع اللاعبين لن يلتفتوا لهذا الأمر".

وأضاف: "شكل فريق المقاولون بدأ يتحسن على المستوى التنظيمي على أرضية الملعب ولكننا أضعنا عدة فرص، الجهاز الفنى سيغلق صفحة مباراة سموحة وسيهتم بالتركيز على علاج الأخطاء التي ارتكبها لاعبينا من أجل تلافيها في المباريات المقبلة".

واختتم الشامي: "هناك ضغوطات عديدة على لاعبي المقاولون وسنبذل أقصى جهد رغم الظروف الصعبة من أجل حصد أكبر عدد من النقاط في المباريات ال١٥ المتبقية للفريق في بطولة الدوري الممتاز".

المقاولون: نتعرض لمؤامرة لهبوط النادي

وأكد محمد عادل المشرف العام على المقاولون العرب، أن النادي يتعرض لمؤامرة من أجل الهبوط لدوري الدرجة الثانية، واتحاد الكرة لا يساعدنا.

وقال محمد عادل فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" نتعرض لمؤامرة من أجل هبوط نادي المقاولون العرب للدرجة الثانية ولا أعلم من خلفها.

وأضاف:" خاطبنا الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تعيين حكام دوليين لإدارة مبارياتنا في الدوري ولكن اتحاد الكرة لا يقف بجانبنا.

وشهد ملعب الجبل الأخضر (عثمان أحمد عثمان) الذي احتضن مباراة المقاولون العرب وسموحة أحداثا مؤسفة، عقب انتهاء مباراة الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق سموحة فوزا غالياً على مضيفه المقاولون العرب بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.