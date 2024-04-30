3 طرق أساسية للوقاية من هشاشة العظام

هشاشة العظام هي واحدة من أمراض المفاصل الأكثر شيوعا لدى البالغين وتستمر طبقة الغضروف في المفاصل الفردية في الانخفاض وهذا يمكن أن يؤدي إلى الألم، وحركة محدودة، وأنشطة محدودة في الحياة اليومية وحتى الآن، لا يوجد حتى الآن علاج لالتهاب المفاصل العظمي لكن العلاج المناسب يمكن أن يبطئ فقدان الغضروف ويخفف الأعراض.

في حالة هشاشة العظام، تتآكل طبقة الغضاريف في المفاصل أكثر فأكثر مع تقدم العمر ويصبح أرق وأكثر خشونة. في بعض الأحيان يكون تآكل الغضروف شديدًا لدرجة أن العظم الموجود أسفل الغضروف ينكشف في أجزاء معينة من المفصل وبسبب الفقدان التدريجي للغضروف، يطلق الأطباء أيضًا على التهاب المفاصل العظمي مرض تنكس المفاصل.

وتشمل العلامات النموذجية الألم أو التيبس في المفاصل. ومع ذلك، يعاني بعض المصابين أيضًا من أعراض قليلة من حيث المبدأ، يمكن أن يحدث التهاب المفاصل العظمي في أي مفصل ومع ذلك، فإنه يحدث غالبًا في مفصل الركبة (مفصل الركبة)، والورك (مفصل الورك) "، أصابع اليدين (على سبيل المثال، التهاب المفاصل العظمي في هيبردين أو بوشارد) والعمود الفقري (التهاب المفاصل الفقاري)"، كما تقول الطبيبة العامة إيرينا أندريفا خصيصًا لـ MedicForum.

هشاشة العظام هو مرض المفاصل الأكثر شيوعا بين البالغين في جميع أنحاء العالم هذه علامة طبيعية على التآكل المرتبط بالعمر، لذلك فهي تؤثر بشكل خاص على كبار السن في بعض الأحيان يحدث تآكل الغضاريف أيضًا عند الشباب الذين يُخضعون مفاصلهم باستمرار لأحمال ثقيلة.

بالإضافة إلى العمر، يؤثر الجنس أيضًا على احتمالية الإصابة بالتهاب المفاصل العظمي: فالرجال يتأثرون به بشكل خاص قبل سن 55 عامًا، وتتأثر به المزيد والمزيد من النساء بعد سن 55 عامًا.

الخطوة الأولى للوقاية من هشاشة العظام

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر مهم للوقاية من هشاشة العظام، ويُنصح بشكل خاص بالرياضات الصديقة للمفاصل مثل السباحة والمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات ومع ذلك، يجب تجنب الرياضات عالية الكثافة التي تنطوي على مخاطر عالية للإصابة"

تخفيف الضغط على المفاصل

يمكن أن تساعد الأدوات المساعدة مثل الضمادات المرنة ونعال الأحذية الناعمة والعكازات في تخفيف الضغط على المفاصل.

ويجب تقليل الوزن الزائد من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية الكافية لتقليل الضغط على المفاصل"

النظام الغذائي في الوقاية من هشاشة العظام

عامل مهم آخر هو النظام الغذائي. إن اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات غني بالملح والخضروات والفواكه (الألياف) والدهون الجيدة (أحماض أوميجا 3 الدهنية) وقليل من المنتجات الحيوانية والحلويات ومنتجات الدقيق الأبيض لا يمكن أن يساعد فقط في الوقاية من هذا المرض، ولكن أيضًا في حالة المرض الموجود بالفعل للحد من الألم.

العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام

تزيد عوامل مثل العمر والتمارين المفرطة وغير السليمة والأمراض الأيضية والإصابة من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل العظمي ومع ذلك، فإن وجود هذه العوامل لا يعني بالضرورة أنك مصاب بالتهاب المفاصل العظمي.