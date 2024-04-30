محافظ جنوب سيناء يضع حجر الأساس لإنشاء 60 وحدة سكنية بنويبع

فى إطار الإحتفالات بذكرى تحرير سيناء، وضع اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، حجر الأساس لعدد 60 وحدة سكنية " إسكان اجتماعي" بتجمع عرب حمدان بمدينة نويبع، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد ومحمد حامد، رئيس مدينة نويبع، واللواء مهندس بدر حسني مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تحتفل بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء بافتتاح العديد من المشروعات القومية والخدمية ووضع حجر أساس للبعض الآخر والتي من شأنها توفير كافة احتياجات المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي وضعت على رأس أولوياتها تنمية وتلبية احتياجات مواطني سيناء.

وأوضح المحافظ، أنه سيجري تنفيذ مشروع الـ 60 وحدة سكنية على مساحة 50 ألف متر، لخدمة مواطني التجمع بشكل خاص والمدينة بشكل عام، مشيرا إلى أن هذه الوحدات ستكون كاملة المرافق، ومن المقرر توزيعها وفقا للضوابط والشروط الخاصة بالمحافظة.

وقال مدير عام مديرية الاسكان، إن المشروع يتضمن 5 عمارات كل عمارة تضم 12 وحدة سكنية بإجمالي 60 وحدة، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال 9 شهور فقط..

وأشار إلى أن إجمالي مساحة الوحدة السكنية 81 متر مربع، وتتكون من غرفتين، صالة مطبخ، حمام.