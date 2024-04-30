دويدار: الأهلي سيتوج بدوري أبطال إفريقيا.. وأبو علي يشبه بغداد بونجاح

أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق على ثقته في تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

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وقال أحمد دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي سيحصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن أشعر بأن هناك أزمات في غرفة خلع ملابس الفريق، وهذا يظهر في اعتراضات اللاعبين على تبديلات كولر".

وأضاف: "هذا لم يكن يظهر من قبل في النادي الأهلي، ولكن هناك أزمات ظاهرة للجميع في الفترة الماضية".

وتابع: "مباراة الأهلي والترجي 50% بالنسبة لكل فريق، عندما يلعب كولر السهل تكون الأمور جيدة معه".

وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "وسام أبو علي، مهاجم الأهلي شبيه ببغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري".