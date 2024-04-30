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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أشرف نصار يكشف حقيقة طرد أبو جبل عند التفاوض معه

أبوجبل
أبوجبل

أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن ناديه هو الوحيد الذي فتح مفاوضات مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، بعد فشل انتقاله إلى نادي النصر السعودي، عند ضمه.

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وتابع نصار خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لم يحدث وأن طردت أبو جبل في أول جلسة بعد طلباته المادية كما تردد، ولكن لم يحدث اتفاق وقتها فقط".

وأضاف أشرف نصار: "الجلسة الأولى لم يعجبه عرضنا المادي وعرض طلباته ورفضناها، ثم عقدنا جلسة ثانية ولم نتفق أيضًا وفي الجلسة الثالثة بدأ الحارس في الاقتناع بالعرض وتم التوقيع".

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