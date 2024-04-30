مدرب الدراجات يكشف تبعيات واقعة اعتداء اللاعبة شهد زميلتها جنى بماراثون الجمهورية للسيدات

أكد محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخب الدراجات، أن الواقعة التي حدثت في بطولة الجمهورية للسيدات، طبيعية ويشارك فيه عدد من اللاعبات.

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وتابع إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "من يصل إلى خط النهاية أولًا يفوز، ولكن شهد اعتدت على اللاعبة جنى في السباق".

وأضاف محمد إبراهيم: "حكم السباق قرر إقصاء اللاعبة شهد من السباق وتغريمها مبلغ 100 فرانك سويسري وهي أعلى عقوبة في السباقات، ولكن هذا لا يعني وجود متعمد ولكن ادما حدث خطأ ولو كان هناك تعمد تضرر كانت اعتدت عليها في وسط السباق وليس في نهايته".