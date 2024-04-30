أهالي قرية رأس النقب بطابا يوجهون الشكر للرئيس السيسي لتلبية مطالبهم

فى إطار الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء، وجه أهالي قرية رأس النقب التابعة لمدينة طابا بجنوب سيناء، الشكر والتحية إلى الرئيس السيسي، لحرصه على تلبية مطالبهم وتوفير كافة الخدمات من مكتب بريد، ووحدة صحية، وإقامة منازل بدوية، وملعب خماسي،وآخر متعدد الأغراض، ومدارس.

وأكد أهالي القرية على دعمهم للقيادة السياسية، والقوات المسلحة المصرية التي تعمل ليل نهار من أجل توفير الحماية لهم، وأيضا توفير كافة الخدمات.

جاء ذلك خلال قيام محافظ جنوب سيناء، اللواء دكتور خالد فوده، بوضع حجر الأساس لإنشاء ملعب متعدد، وبحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد ومحمد حسن، رئيس مدينة طابا، ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، واللواء مهندس بدر حسني مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن الرئيس السيسي حريص على دعم أهالي القرية بشكل خاص، وتلبية كافة الخدمات لمواطني جنوب سيناء القاطنين داخل الوديان والظهير الصحراوي.

ووزع المحافظ 100 بطانية، و 100 كرتونة مواد غذائية، و 100 بون مواد غذائية قيمة البون 200 جنيه، على أهالى القرية.

وأشار إلى أنه جرى وضع مخطط لإنشاء 120 منزل بدوي، وجاري تنفيذ المرحلة الأولى والتي تتضمن 60 منزل، مساحة المنزل 180 متر مربع، ويتضمن 3 غرف وصالة استقبال، مطبخ، حمام، حوش أمامي وخلفي، بهدف الارتقاء بمستوى معيشة أهالي القرية.

وأشار إلى أنه جاري توفير المياه بالقرية عن طريق خزان المياه، إضافة إلى دفع عدد من سيارات المياه بشكل منتظم للقرية.