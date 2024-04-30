محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير منفذ طابا البري

على هامش الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، تفقد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أعمال التطوير الجارية بمنفذ طابا البري، للوقف على مراحل التنفيذ على أرض الواقع، وذلك خلال جولته بالمدينة.



وقال محافظ جنوب سيناء، إن توسعة وتطوير المنفذ كان ضرورة ملحة خاصة من خلال رفع كفاءة المنفذ ومضاعفة طاقته لاستيعاب نحو 700 ألف سائح.

وحرص محافظ جنوب سيناء خلال التفقد علي لقاء السائحين بالمنفذ من عرب 48 والاستماع لآرائهم وابلاغهم رسالة ان طابا آمنة وهناك العديد من المقاصد السياحية بها وطالبهم بنقل الصورة الحقيقية لأهاليهم وذويهم، مؤكدا علي الترحيب بهم طوال أوقات العام .