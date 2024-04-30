تفعيل الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالرياضة بتعليم قنا

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بدء فعاليات الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالرياضة بمدارس قنا، و التي تشرف عليها هيئة الرقابة الإدارية، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، بتعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع المصريين، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، و اللواء طيار اشرف الداودي محافظ قنا، وبالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة وهيئة التأمين الصحي.

جاء ذلك أثناء ترأس مدير تعليم قنا اجتماع مديرو عموم الادارات التعليمية بحضور منال عبد الوهاب وكيل المديرية و صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية و الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام و محمد نصر الدين منسق الاستراتيجية بالمديرية واشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي واحمد ابو الفضل مدير إدارة الاحصاء بالمديرية وحسن عوض موجه عام التربية الرياضية و ممثلي التطوير والاحصاء بالإدارات التعليمية، حيث وجه الوكيل إلى إعداد حقيبة اختبارات رياضية، وإتاحة وتوفير كافة الأدوات، والمهمات اللازمة، عن طريق تكامل المؤسسات التعليمية داخل الإدارة التعليمية الواحدة، و تنسيق وتيسير عمل الفريق المشكل بكل إدارة والمنوط به قياس الطول والوزن للعينة المختارة من تلاميذ الصف السادس الابتدائي، في المرحلة الأولى ثم الفحص الطبي في المرحلة الثانية، ثم العلاج الطبيعي لبعض الحالات التي تحتاج إلى ذلك بالتنسيق مع كلية العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي .

أوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن الاستراتيجية تعتمد على استكمال قاعدة بيانات دقيقة نفذتها كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة وتتولى إدارات الإحصاء، والتطوير التكنولوجي بالمديرية تسجيل نتائج العينة، ومن ثم تتولى كليتي التربية والرياضية، والعلاج الطبيعي، الإشراف العلمي والفني والتدخل بتأهيل وتنمية مهارات التلاميذ وفق رؤية القيادة السياسية من أجل الارتقاء بالمنافسة والإبداع وتحقيق الريادة الرياضية.

وكان الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد أعلن عن فوز الطالب أحمد أيمن أحمد بمدرسة جراجوس الابتدائية المشتركة التابعة لادارة قوص التعليمية بالمركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقات ألعاب القوى " الوثب الطويل " والتي نظمتها الإدارة العامة للتربية الرياضية على مستوى الجمهورية للعام 2023-2024 بمحافظة الأسكندرية.