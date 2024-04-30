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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعيين إمام محمدين رئيسًا لقطاع الناشئين بنادي مودرن فيوتشر

إمام محمدين
إمام محمدين

قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس تعيين الكابتن إمام محمدين رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي لما يمتلكه من سجل حافل وخبرة كبيرة على مدار السنوات السابقة الذي جعله أحد أفضل المسئولين عن اكتشاف المواهب في تاريخ الكرة المصرية وأبرز نجومها خلال السنوات الأخيرة وذلك خلال فترة عمله بنادي إنبي وكذلك الإتحاد السكندري.

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ووافق الكابتن إمام محمدين على تولي المسئولية بعد مفاوضات مكثفة من جانب الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي تم خلالها وضع إستراتيجية لقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة من أجل استكمال سياسة النادي بإكتشاف العديد من المواهب لتدعيم الفريق الأول وللمنتخبات الوطنية.

موعد مباراة مودرن فيوتشر القادمة في دوري نايل

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش مساء الخميس المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام مواجهة مودرن فيوتشر وطلائع الجيش فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل الفريق الكروي بنادي مودرن فيوتشر المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة. 

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