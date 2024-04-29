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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تالين عبد الفتاح تمثل سموحة في بطولة الجمهورية للفروسية

بوابة الوفد الإلكترونية

تشارك تالين عبد الفتاح لاعبة نادي سموحة السكندري، في بطولة الجمهورية للفروسية التي ستقام في سموحة الأسبوع المقبل، ورفعت اللاعبة حالة التأهب القصوى وأقصى درجات الاستعداد لتلك المنافسات. 

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ويستضيف نادي سموحة بطولة الجمهورية للفروسية على ملاعبه الأسبوع المقبل، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات على مختلف المستويات والأعمار. 

ويأمل النادي السكندري في تحقيق مراكز متقدمة في هذه النسخة من البطولة، لا سيما وأنه يمتلك لاعبين ولاعبات على أعلى مستوى، خاصة تالين التي تشارك في فئة البراعم وحققت أكثر من مركز متقدم في البطولات الماضية.

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