أمينة الفتوى بدار الإفتاء: “اربطيه بالعيال” مثل يخالف الشرع (فيديو)

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول الحكم الشرعي فى المثل الشعبي "اربطيه بالعيال"، وذلك للمحافظة على الرجل وعدم زواجه أو طلاقه لزوجته؟.



وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية" الناس"، اليوم الأثنين: "لو الأمر متعلق بكثرة عدد العيال فهو مخالف شرعا".



وتابعت: "لكن وجود الأولاد نعمة فى البيت وبيجعل الطفل محور اهتمام أبويه والكل بيحاول جاهدا يحافظ على البيت علشان الطفل الصغير ده لكن لو الأمر متعلق بكثرة الإنجاب علشان تربط الزوج فهذا خطأ".

أهلى منعوني من الإنجاب لوجود مشاكل مع زوجي؟

وعن سؤال متصلة حول وجود خلاف مع زوجها ولديها منه طفل وأهلها نصحوها بعدم الإنجاب.. أعمل إيه؟، قالت أمينة الفتوى: "أول حاجة الخلاف يحتاج إلى تسوية وكل العلاقات فيها خلافات، فى خلاف مضر وخلاف صحي، واللى هو بنصل لحل للمشكلة بين الزوجة والزوج".

وتابعت: "دور الأب والأم بدل ما يقولوا لها علشان هتتطلقى لازم نهدى ما بينهم ونصلح حالهم، لأن كده النهاية هتكون الطلاق، لازم نعرف سبب المشكلة ونحلها لأن فى طفل موجود الآن يحتاج لرعاية أبويه".



وعن سؤال حول متى يتخذ الزوجين قرارًا بتأجيل الإنجاب كنوع من أنواع تنظيم النسل؟، قالت : "الزوجين هم أصحاب القرار فى تأجيل الإنجاب، لما يكون فى استقرار نفسي بينهما، ويكون عندهم استعداد صحى ويكون عندهم قدرة مالية يعنى يقدروا يصرفوا على الطفل اللى هيجيى".

وتابعت: "يجوز عادى تأجيل الإنجاب بسبب وجود ظروف عدم استقرار الأسرة أو وجوجد مشاكل سواء مالية أو عائلية أو صحية، يعنى لو الزوجة عندها مشكلة صحية هتنجب إزاى".