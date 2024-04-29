النساء أكثر عرضة لنوبات الربو مقارنة بالرجال

تعد حالة الرئة المنهكة أكثر شيوعًا لدى النساء، اللاتي أكثر عرضة لدخول المستشفى بثلاثة أضعاف، وأكثر عرضة للوفاة بسبب نوبة الربو تقريبًا مرتين مقارنة بالرجال.

ومع ذلك، لعقود من الزمن، تجاهلت مطاردة المخدرات الاختلافات المهمة بين بيولوجيا الذكور والإناث، افترضت العديد من التجارب السريرية أن الرجال والنساء يستجيبون للأدوية بشكل متساوٍ.

الهرمونات الأنثوية تؤدي إلى تفاقم أعراض الربو

يمكن للهرمونات الأنثوية، مثل حبوب اللقاح وتلوث الهواء والغبار، أن تؤدي إلى تفاقم أعراض الربو أو حتى إثارة نوبة، ولمنع حدوث ذلك، من المهم أن نفهم سبب ذلك وما هي طرق العلاج، الجديدة والحالية، التي ستكون أكثر فعالية للنساء من جميع الأعمار،" تقول الطبيبة العامة إيرينا أندريفا خصيصًا لـ MedicForum.

ما زلنا لا نعرف ما يكفي عن كيفية عمل الهرمونات الجنسية وتأثيرها على مرض الربو لا توجد أبحاث كافية حول سبب احتمالية دخول النساء إلى المستشفى والوفاة بسبب الربو، وما هي العلاجات الجديدة والحالية التي قد تساعد النساء.

أظهرت الأبحاث أن نتائج اختبارات الربو قد تختلف اعتمادًا على الوقت من اليوم الذي يتم إجراؤه فيه، والنساء اللاتي يعملن في نوبات ليلية أكثر عرضة للإصابة بالربو من الموظفين الذكور.

ما لا تعرفه عن نوبات الربو؟

الربو حالة تضيق فيها الممرات الهوائية وتنتفخ وقد ينتج عنها مخاط إضافي. وهذا يمكنه جعل التنفس صعبًا ويؤدي إلى السعال وظهور صوت صفير (أزيز الصدر) عند الزفير وضيق النفس.

بالنسبة لبعض الأشخاص، يعتبر الربو مصدر إزعاج بسيطًا. وبالنسبة للآخرين، يمكن أن يكون مشكلة كبيرة تتداخل مع الأنشطة اليومية وقد يؤدي إلى نوبة ربو تهدد الحياة.

لا يمكن علاج الربو، ولكن يمكن السيطرة على أعراضه. نظرًا لأن الربو غالبًا ما يتغير بمرور الوقت، فمن المهم أن تعمل مع الطبيب المعالج لك لتتبع العلامات والأعراض وتعديل العلاج حسب الحاجة.

تختلف أعراض الربو من شخص لآخر. فقد تصاب بنوبات ربو غير متكررة، أو تظهر عليك أعراض في أوقات معينة فقط - مثل عند ممارسة الرياضة - أو قد تصاب بالأعراض طوال الوقت.