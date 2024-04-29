خالد نبيل الحلفاوي يحرج المذيعة خوفا من والده: “بلاش الحاج يزعل” (فيديو)

روى المخرج خالد نبيل الحلفاوي، تفاصيل لأول مرة وأسرار عن عائلته، ومشوار دخوله وارتباطه بمجال الفن، وهل أثر والديه نبيل الحلفاوي وفردوس عبدالحميد على مشواره في السينما.



وأوضح الحلفاوي خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز والإعلامي شريف نور الدين ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يكن له أي علاقة بمجال الفن في البداية، ولم يدرس السينما نهائيا، حيث أنه خريج كلية تجارة إنجليزي، وكانت كل معلوماته عن الفن عندما يشاهد أعمال والده ووالدته فقط، ولم يحضر أي مشهد تصويري لهما من قبل.



وتابع خالد الحلفاوي: «كنت مقدم في معهد سينما قسم سيناريو، وتم قبولي في اختبارات القبول، ولكني مكملتش ومروحتش تاني بسبب كلام والدي عن المجال والكتابة وكل ده».



وأشار المخرج خالد الحلفاوي، إلى أن هناك العديد من الأعمال السينمائية والفنية التي تنال إعجابه وتعتبر قريبة منه على المستوى الشخصي، ومنها (كدبة كل يوم - الوصية - كامل العدد - نادي الرجال السري - تسليم أهالي).

ورفض المخرج السينمائي كشف هويته الكروية بعد إلحاح من المذيعة خوفا من والده المهتم بتحليل المباريات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، مبينا: “بلاش الحاج يزعل”.

سر نجاح كامل العدد

وكشف تفاصيل عمل مسلسل «كامل العدد»، وسر نجاحه في موسم رمضان 2024، قائلا إن بعض المخرجين يقومون بعمل أجزاء متعددة من أعمالهم الفنية بشكل غير مرتب وغير منسق، لافتًا إلى أنه لابد من دراسة تنفيذ أي جزء من أي عمل بشكل جيد، ومن الضروري أن يكون الجزء الجديد يمثل إضافة حقيقية في تاريخ المسلسل أو الفيلم.



وعن نجاحه في تقديم مسلسل «كامل العدد»، علق المخرج خالد الحلفاوي قائلاً: «لم أختر الأعمال الكوميدية فقط، ولكنها فرضت علي، ولا توجد لدي أدنى مشكلة في تنفيذ أي أعمال فنية بقوالب مختلفة في السينما بين الكوميدي والتراجيدي»، معقبًا: «المخرج يعمل أي حاجة».



وتابع خالد الحلفاوي خلال لقائه: الأعمال الكوميدية هي الأصعب في تنفيذها عن أعمال الأكشن، فمن السهل الاستعانة بمصمم معارك ماهر للقيام بالأدوار القتالية، ولكن فكرة رسم الضحكة بشكل حقيقي على وجه الجمهور هو الأصعب.