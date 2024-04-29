مستشفيات الدقهلية تستقبل مليون و228 ألف مريض خلال 3 أشهر

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مستشفيات المحافظة استقبلت نحو مليون و228 ألف و848 ألف بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال وذلك خلال الربع الأولى من العام الجارى، كما تم دخول ما يقرب من 34435 حاله بالاقسام الداخلية وإجراء نحو 75790 ألف عملية جراحية بمختلف أنواعها علاوة على استقبال 5061 حالة بالعناية و2586 بالحضانات .

و أوضح وكيل الوزراة أنه تم إجراء 90904جلسات غسيل كلوى و120ألف أشعة إلى جانب 100ألف جلسة علاج طبيعى فى حين بلغ عدد عميلات الولادة 700عملية .

وأشار إلى عدد المرضى الذين قاموا بعمل تحاليل بمعامل المستشفيات بلغ ما يقارب من 495173 لافتاً إلى انه مع تفعيل العمل بالعيادات المسائية و الاقتصاديه بناءا على لائحة المستشفيات الجديدة تم استقبال ما يقارب من 5000 حاله خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

وتابع أنه تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 250 جولة تفقدية خلال 3 أشهر تضمنت على جميع المستشفيات التابعة والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام ومركزى ونوعى وذلك للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة جودة الخدمة المقدمة على مدار الساعة وذلك بواقع بواقع عدد 2 زيارة مرور شهريا او اكثر على كل مستشفى.



ولفت وكيل الوزارة إلى أنه جارى متابعة الانتهاء من أعمال التطوير بمستشفيات المنزله ودكرنس و بلقاس و الكردى و طلخا و السنبلاوين مثمناً فى الوقت ذاته جهود إدارة المستشفيات بإشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات علاوة على الدكتورة شيرين يحيى نائب مدير الإدراة.