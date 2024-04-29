تخلصي من الوزن الزائد وحضري عصير البرتقال بالجزر

يبحث الجميع عن مشروب طبيعي وسهل التحضير لرفع المناعة ومقاومة الأمراض، ويُعد عصير البرتقال بالجزر والزنجبيل من أفضل الاختيارات، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات ومضادات للأكسدة، التي تعزز من مناعة الجسم وتمده بالنشاط والحيوية وتعمل على فقدان الوزن بشكل كبير، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره وأهم فوائد البرتقال.

عصير البرتقال بالجزر والزنجبيل

طريقة عمل عصير البرتقال بالجزر

المقادير

- البرتقال : 4 حبات

- الجزر : 2 حبة

- الماء : 3 ملاعق كبيرة

- الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة (مبشور)

طريقة التحضير

1- قشري البرتقال جيداً ثم قطعيه إلى قطع متوسطة الحجم.

2- قشري الجزر بعدها ثم قطعيه إلى دوائر صغيرة الحجم.

3- وزعي قطع البرتقال والجزر في وعاء الخلاط الكهربائي.

4- اسكبي الماء وأضيفي الزنجبيل ثم اخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على سائل ناعم القوام.

5- وزعي العصير في أكواب وقدميه بارداً.

فوائد البرتقال

1- يساعد في تخفيف الوزن

كان عصير البرتقال جزءًا من برامج الوجبات الغذائية وفقدان الوزن لفترة من الوقت ، العصير ذو مذاق حلو ولكن يحتوي على نسبة منخفضة من نسبة السكر في الدم ومحتوى الدهون، و يقترح أخصائيو التغذية تناول برتقالة كاملة بدلاً من عصيرها. يمكن أن تقلل عملية الضغط من عدد الألياف التي تساعد في إنقاص الوزن.

2- تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

البرتقال فاكهة غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم مواد ومسؤولة عن تنظيم وتعزيز وظيفة القلب، ويعتبر البوتاسيوم عنصراً مهماً من عناصر الخلية وسوائل الجسم التي تساعد على التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم، فعندما تنخفض مستويات البوتاسيوم، تصبح ضربات القلب غير طبيعية، في حالة تسمى بعدم انتظام ضربات القلب.

3- تقوية جهاز المناعة

البرتقال غني بفيتامين C الذي يحمي الخلايا عبر مقاومة الجذور الحرة، فكل 100 جرام منه يحتوي على 53.2 ملجرام من فيتامين سي، والجذور الحرة تسبب أمراضاً مزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب.

4- الحفاظ على صحة الجلد والعيون

يعتبر البرتقال غنياً بمركبات الكاروتين التي يتم تحويلها إلى فيتامين أ لتساعد على منع الضمور البقعي ومكافحة العشى الليلي والمحافظة على الرؤية، تعتبر من مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الخلايا من التلف ما يحمي أيضا البشرة من الجذور الحرة ويمنع علامات الشيخوخة.

5- امتصاص الحديد

نظراً لكون البرتقال مصدراً غنياً بفيتامين سي، فإن تناوله مع مصادر غذائية غنية بالحديد يعزز من امتصاص الحديد في الأمعاء.

6- الوقاية من السرطان ومكافحته

يعد البرتقال من أكثر الأطعمة المكافحة لأنواع السرطان بما في ذلك سرطانات الجلد والرئة والثدي والمعدة والقولون، تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد، وهذا يرجع ربما الى محتواه من الكاروتينات وهي مضادات أكسدة قوية.