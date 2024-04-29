من المطبخ الهندي| حضري جمبري مشوي بالتوابل اللذيذة

جمبري مشوي من الأكلات الصحية التي يمكنك إعدادها كوجبة غذاء لذيذة على الطريقة الهندية، وفيما يلي نقدم لك الوصفة بالتوابل المميزة، وأهم فوائد الجمبري.

طريقة عمل جمبري مشوي بالتوابل الهندية

المقادير

- مقادير التتبيلة :

الزبدة : 100 جراماً

الشومر : نصف ملعقة صغيرة (حب)

الكمون : نصف ملعقة صغيرة (حب)

البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم)

الثوم : فصّان (مفروم)

الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مبشور)

دقيق : 3 ملاعق كبيرة

لبن زبادي : ربع كوب

بهارات المسالا الهندية : ملعقة صغيرة

الكزبرة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

ملح : ملعقة صغيرة

كريمة الطبخ : ربع كوب

- مقادير تتبيلة الجمبري :

الجمبري : 300 جراماً (متوسط الحجم منظف ومقشر)

ملح : ملعقة صغيرة

الكاري : ملعقة صغيرة (مطحون)

زبادي : 2 ملعقة كبيرة

عصير الليمون : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

لتحضير التتبيلة:

ضعي مقلاة غير لاصقة على النار وذوبي الزبدة، ثم أضيفي عليها الشمر الحبّ، والكمون الحبّ، والبصل، والثوم، والزنجبيل المبشور مع التحريك، ثم أضيفي الدقيق واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات ويتشكل لديكِ مزيج ناعم القوام.

انقلي المزيج لطبق جانبي واتركيه حتى يبرد.

وبعد مرور الوقت، أضيفي عليه اللبن الزبادي، وبهارات المسالا، والكزبرة، والملح، وكريمة الطبخ، واخلطي المكونات جيداً حتى يتشكل لديك خليط كريمي.

لتحضير تتبيلة الجمبري:

تبلي الجمبري جيداً بالملح، والكاري، واللبن الزبادي، وعصير الليمون.

وزعي مزيج التتبيلة على الجمبري واتركيه في التتبيلة لمدة 15 دقيقة.

ضعي الجمبري في أعواد الشواء الخشبية بعد نقعها بالماء، واشويها بالفرن أو بفرن التنور حسب الرغبة.

قدمي الجمبري ساخناً.

فوائد الجمبري للمخ

لعل من أهم فوائد الجمبري الوقاية من الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية كألزهايمر والخرف، وذلك من خلال تحسين الوظيفة الإدراكية وأداء الذاكرة، وحماية الأعصاب، والوقاية من تلف خلايا المخ.

يرجع ذلك التأثير للجمبري في احتوائه على الكولين، والأستازانتين المضادة للالتهاب، وكذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية. ومن فوائد الروبيان المجفف احتواءه على التريبتوفان الذي يحفز إفراز هرمون السيروتونين (هرمون السعادة).

فوائد الجمبري للعظام

يعد أحد فوائد الجمبري حفاظه على صحة العظام والوقاية من الإصابة بأمراضها كهشاشة العظام وغيرها، حيث أن الجمبري يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم، والفسفور، والمغنيسيوم التي تساهم جميعها في تعزيز صحة العظام، وزيادة كثافتها، وتقويتها.

فوائد الجمبري لصحة العين

تتضمن فوائد الروبيان أيضاً مساهمته في التقليل من التنكس البقعي المرتبط بالعمر حديث التوعي، حيث وجد أن الروبيان يحتوي على مركب شبيه بالهيبارين قد يساعد في علاج هذه الحالة. كما يخفف الأستازانتين الموجود في الجمبري من إجهاد العين خاصة فيمن يستخدمون أجهزة الكمبيوتر فترات طويلة.

فوائد الجمبري للرجيم

تتعدد فوائد الجمبري للرجيم فهو مصدر رائع للبروتين، وفيتامين د، ولا يحتوي على الكربوهيدرات، لذا فهو من أفضل الأطعمة المناسبة للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن.

مما يزيد من فوائد الروبيان للرجيم أيضاً احتواءه على مستويات عالية من الزنك الذي يعمل على زيادة هرمون الليبتين، وهو الهرمون المسؤول عن الإحساس بالشبع، كما أنه جزء من تنظيم تخزين الدهون واستهلاك الطاقة بشكل عام.