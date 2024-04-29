الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت أسواق الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 80ر20 نقطة ليبلغ مستوى 89ر7042 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 30ر0 % .

الأسهم الكويتية

وخلال الجلسة تداول 4ر216 مليون سهم عبر 15213 صفقة نقدية بقيمة 15ر55 مليون دينار (نحو 2ر168 مليون دولار), فيما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر6 نقاط ليبلغ مستوى 01ر5913 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 11ر0 في المئة من خلال تداول 7ر73 مليون سهم عبر 4523 صفقة نقدية بقيمة 7ر7 ملايين دينار (نحو 4ر23 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 04ر29 نقطة ليبلغ مستوى 58ر7682 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 38ر0 في المئة من خلال تداول 7ر142 مليون سهم عبر 10690 صفقة بقيمة 3ر47 مليون دينار (نحو 2ر144 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 43ر6 نقطة ليبلغ مستوى 55ر5771 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 11ر0 في المئة من خلال تداول 59 مليون سهم عبر 3092 صفقة نقدية بقيمة 5ر6 ملايين دينار (نحو 8ر19 مليون دولار).

الأسهم الأوروبية تلامس أعلى مستوياتها في أسبوعين

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوعين خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها القوية التي حققتها الأسبوع الماضي، وسط ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.3% بعد أن سجل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع يوم الجمعة.

وقاد قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات، مع صعود أسهم أنجلو أميركان 2.3% بعد أن ذكرت رويترز أن مجموعة بي.إتش.بي تدرس تحسين عرضها للاستحواذ على شركة التعدين.

وقفز سهم أتوس فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 12.6% بعد أن قدمت الحكومة الفرنسية عرضا لشراء بعض وحداتها الرئيسية.

وهوى سهم دويتشه بنك فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته بقرابة الـ 4%، إذ سينفذ البنك الألماني حكما قضائيا بشأن دعوى قضائية تتعلق باستحواذه على بوستبنك، مما سيضر بأرباحه في الربع الثاني والعام بأكمله.

ويترقب المتعاملون بيانات التضخم في منطقة اليورو وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بشأن الفائدة بحثا عن مؤشرات حول توقعات السياسة النقدية العالمية.

وينتظر المتعاملون أيضا القرار النهائي لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث بشأن ما إذا كان سيستمر في منصبه أم سيتنحى.