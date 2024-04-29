لاعبة طائرة الأهلي: هدفنا التتويج باللقب الأفريقي

أكدت ندى وليد لاعبة فريق سيدات طائرة الأهلي، أن الفريق استعد جيداً لمواجهات دور الـ16 من البطولة الأفريقية للأندية، والتي تقام فى ضيافة النادي الأهلى حتى يوم 24 مايو المقبل.

وقالت ندى، إن الفريق أغلق صفحة دور المجموعات وبدأ التركيز في الأدوار الإقصائية مع التأكيد على عدم التهاون والسعى نحو الفوز باللقب، خاصة أننا نمتلك دوافع كبيرة للتتويج بالبطولة الأفريقية والاحتفال مع جماهيرنا في الصالة.

وأضافت لاعبة فريق سيدات طائرة الأهلي، نعمل مع الجهاز الفني على التخلص من الإجهاد البدني بعد موسم صعب وشاق ونعلم جيدا قوة فرق إفريقيا بدنيا ولكننا واثقين على قدرتنا في الفوز بالبطولة.

وفاز سيدات كرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره السجون الكينى بنتيجة 3/0 فى ثان مواجهاته ببطولة أفريقيا التى يستضيفها النادى الأهلى ليتأهل إلى دور الـ16 .

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بأول مواجهاته فى هذه النسخة المؤهلة لكأس العالم للأندية على ناصرية بجاية الجزائرى بنتيجة 3/0.